Ожидаемый трансфер. SumaiL вернулся в состав OG по Dota 2 — он заменит Ana
Поделиться
22-летний пакистанский игрок Саид SumaiL Хассан вернулся в основной состав OG после почти годового отсутствия в команде. Фанаты клуба обрадовались этой новости, которая, впрочем, стала ожидаемой для них. В июле 2020 года Саид покинул клуб, а на его место пришёл Ceb, который в течение шести месяцев находился в инактиве. В последнее время SumaiL выступал за Team Liquid — он временно подменял игрока основного состава Самуэля Boxi Свана.
14 июня австралийский киберспортсмен Анатан Ana Фам объявил о завершении своей профессиональной карьеры в Dota 2. Это произошло через два месяца после его возвращения в состав команды OG. Вместе с этим клубом он стал двукратным победителем The International — в 2018 и 2019 годах.
Состав OG приобрёл окончательный вариант:
- Топиас Topson Таавитсайнен
- Себастьян Ceb Дебс
- Мартин Saksa Саздов
- Йохан n0tail Сундштайн
- Саид SumaiL Хассан
Комментарии
Рекомендуем вам
- 15 июня 2021
-
13:56
-
11:55
-
11:46
-
11:35
-
11:22
-
01:26
-
00:52
-
00:43
- 14 июня 2021
-
23:53
-
23:44
-
23:18
-
22:52
-
22:44
-
21:09
-
20:17
-
18:44
-
17:34
-
11:28
-
10:58
-
10:35
- 13 июня 2021
-
23:37
-
23:21
-
22:06
-
21:44
-
21:19
-
21:02
-
20:51
-
20:22
-
20:17
-
20:03
-
15:26
-
12:02
- 12 июня 2021
-
23:43
-
23:30
-
23:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам