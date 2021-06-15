Ожидаемый трансфер. SumaiL вернулся в состав OG по Dota 2 — он заменит Ana

22-летний пакистанский игрок Саид SumaiL Хассан вернулся в основной состав OG после почти годового отсутствия в команде. Фанаты клуба обрадовались этой новости, которая, впрочем, стала ожидаемой для них. В июле 2020 года Саид покинул клуб, а на его место пришёл Ceb, который в течение шести месяцев находился в инактиве. В последнее время SumaiL выступал за Team Liquid — он временно подменял игрока основного состава Самуэля Boxi Свана.

14 июня австралийский киберспортсмен Анатан Ana Фам объявил о завершении своей профессиональной карьеры в Dota 2. Это произошло через два месяца после его возвращения в состав команды OG. Вместе с этим клубом он стал двукратным победителем The International — в 2018 и 2019 годах.

Состав OG приобрёл окончательный вариант:

Топиас Topson Таавитсайнен

Таавитсайнен Себастьян Ceb Дебс

Дебс Мартин Saksa Саздов

Саздов Йохан n0tail Сундштайн

Сундштайн Саид SumaiL Хассан