Фанатам Gothic и Piranha Bytes посвящается. Анонсирована ELEX 2

В цифровом магазине Steam появилась официальная страница винтажной RPG с открытым миром ELEX 2 от THQ Nordic и Piranha Bytes.

Игра будет иметь вариативное вступление. Пока что известно, что события будут происходить через несколько лет после победы Джакса над Гибридом. Главным героем вновь станет Джакс, которому предстоит объединить группировки для борьбы с общим врагом. Перенести сохранения из первой части будет нельзя.

По предварительным данным, в игре будет более трёх группировок. Мир игры будет большим и разнообразным и будет включать некоторые старые локации вместе с новыми. Вы встретите множество биомов и фракций, а для исследования сможете использовать полёты на джетпаке. Также он будет использоваться в боевой системе, которую полностью поменяли.

Самих фракций будет больше трёх. К ним, как и раньше, будут привязаны классы персонажей и типы оружия. Пока что известно о трёх основных вариантах прокачки — маг, воин и специалист по дальнему бою.

Также авторы переработали систему морали, сделав её похожей на Mass Effect с очками героя и отступника, только тут будут очки созидания и разрушения.

Прохождение игры займёт более 60 часов. ELEX 2 выйдет на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Дата выхода пока неизвестна.

Скриншоты ELEX 2

Фото: Steam

Фото: Steam

Фото: Steam

Дебютный трейлер ELEX 2

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.