Cyberpunk 2077 продают с самой большой скидкой

Cyberpunk 2077 прямо сейчас можно купить в магазине разработчиков игры GOG с 33-процентной скидкой за 1339 рублей. Это самая большая скидка с момента релиза игры. Ранее игра продавалась с 20-процентной скидкой.

Кроме того, до 28 июня (акция завершится в 16:00 мск) можно приобрести коллекцию игр под названием «Только RED» с 66-процентной скидкой за 1769 рублей. В коллекцию входят такие игры, как Cyberpunk 2077, «Ведьмак 3: Дикая Охота — Издание Игра года», «Кровная вражда: Ведьмак. Истории», «Ведьмак 2: Убийцы королей», «Ведьмак» и The Witcher Adventure Game.

На днях стало известно, что Cyberpunk 2077 после почти полугодового отсутствия в PS Store вновь станет доступна для покупки в магазине с 21 июня.