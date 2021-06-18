Раскупили в течение минуты. Как прошла новая продажа RTX 3070 Ti и 3080 Ti в DNS

18 июня в 09:00 мск началась новая продажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti в DNS. И если до этого магазин продавал 3070 Ti и 3080 Ti по очереди, то теперь эти видеокарты выставили одновременно.
Все видеокарты ушли в течение минуты, а покупатели остались недовольны тем, что самые дешёвые модели стали недоступны для покупки уже спустя несколько секунд после начала продаж.
Некоторые покупатели вновь столкнулись с медленной загрузкой сайта:
«Если честно, совсем не понимаю, как удаётся что-то оформить при такой нагрузке на сайт. Потому что и без нагрузки проблем с резервами и складом возникает достаточно», — написал пользователь с ником Пришелец-NO10002.
Цены по сравнению со второй волной продаж стали выше:
«Цены на 3080 Ti стали выше. По 30 тыс. рублей где-то накинули на базовые. Дальше где-то по 20 тыс.», — написал пользователь с ником Darkprototype.
Видимо, проблемы с сайтом возникали не у всех:
«Попытался сегодня купить с телефона. Как ни странно, всё грузилось более-менее. Но перед началом оплаты на странице оформления заказа мне сказали что всё, карт больше нет», — написал пользователь с ником nikitaaak.
Цены на видеокарты RTX 3070 Ti сегодня были следующими:
- GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti EAGLE — 57 999 р.
- Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro — 74 999 р.
- Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock — 82 999 р.
- MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO — 99 999 р.
- Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC — 84 999 р.
- GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC — 99 999 р.
- MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X — 104 999 р.
- MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM — 102 999 р.
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