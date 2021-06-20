Фанат BioShock Infinite покорил Reddit сосудами в виде энергетиков из игры

Один из фанатов игры BioShock Infinite является мастером по изготовлению стеклянных предметов. Он поделился с посетителями форума Reddit стеклянными сосудами, оформленными в виде известных энергетиков из игры, чем покорил игроков. Посетители форума высоко оценили представленные сосуды (запись собрала 12 тыс. лайков) и ударились в ностальгию.

Фото: reddit

Фото: reddit

Фото: reddit

Фото: reddit

Фото: reddit

На фото представлены три популярных энергетика из игры. Первый энергетик (слева на первом снимке) называется «Вороны-Убийцы». Он призывает и насылает на врагов стаю хищных ворон. Второй энергетик (в центре) — «Шок-Жокей». Он выпускает из рук молнию, которая парализует людей и выводит машины на короткое время. И третий энергетик под названием «Силовой Поток» позволяет оттолкнуть врагов водяным потоком, нанося небольшой урон.

В планах у мастера создать все энергетики. Всего их восемь, включая эти три.