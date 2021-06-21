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Не хуже, чем в фильме. Косплеер Mellys Veron показал Саб-Зиро и Скорпиона из Mortal Kombat

Не хуже, чем в фильме. Косплеер Mellys Veron показал Саб-Зиро и Скорпиона из Mortal Kombat
Артём Ращупкин
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Косплеер из Аргентины под псевдонимом Mellys Veron перевоплотился в Скорпиона и Саб-Зиро из Mortal Kombat. Причём за основу образов взяты облики персонажей из недавней экранизации.

Пользователи отмечают впечатляющий уровень проработки масок у персонажей и насколько круто косплеер смог поработать с графикой.

Фото: instagram.com/mellys_cosplay_veron

Фото: instagram.com/mellys_cosplay_veron

Фото: instagram.com/mellys_cosplay_veron

Фото: instagram.com/mellys_cosplay_veron

Фото: instagram.com/mellys_cosplay_veron

Фото: instagram.com/mellys_cosplay_veron

Фото: instagram.com/mellys_cosplay_veron

Фото: instagram.com/mellys_cosplay_veron

Фото: instagram.com/mellys_cosplay_veron

Фото: instagram.com/mellys_cosplay_veron

Фото: instagram.com/mellys_cosplay_veron

В последнем фильме Саб-Зиро и Скорпион получили много внимания. И это неудивительно, ведь данные персонажи являются знаковыми для франшизы.

Ранее сообщалось, что только за один уик-энд фильм от австралийского режиссёра Саймона Маккуойда собрал почти 500 млн в России. Его посмотрело около 1,5 млн зрителей. Он обогнал по сборам в России боевик «Годзилла против Конга». Премьера картины в России состоялась 8 апреля 2021 года.

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