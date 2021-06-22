The International 10 по Dota 2 может не пройти в Швеции — Valve начала поиски нового места

Valve выступила с официальным объявлением, что The International 10 — крупнейший турнир года по Dota 2 — может быть проведён в другой стране. Чемпионат должен был пройти в Стокгольме с 5 по 15 августа этого года.

По словам Valve, им не удалось договориться со шведской спортивной федерацией, чтобы киберспортивный турнир считался элитным спортивным мероприятием. Это бы давало игрокам привилегии при получении виз:



«В ходе последующих (и немедленных) встреч со шведской федерацией киберспорта (SESF) и визита в Стокгольм мы обнаружили, что наш единственный оставшийся вариант — попросить министра внутренних дел Швеции реклассифицировать The International 10 в элитное спортивное мероприятие. Наша просьба была немедленно отклонена. Поскольку министр внутренних дел не признал The International 10 элитным спортивным мероприятием, то игрокам, талантам и персоналу может быть отказано в выдаче виз», — говорится на официальном сайте Dota 2.



9 июня Valve подала апелляцию, но шведское правительство отклонило её. Тогда 14 июня они обратились к ним с повторной просьбой пересмотреть своё решение, но до сих пор не получили никакого ответа. В результате текущей политической ситуации в Швеции организаторы вынуждены искать возможные альтернативы в других странах Европы для проведения мероприятия.