GSC Game World: игровая карта в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет миксом из новых и старых локаций

PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 Захар Бочаров раскрыл в интервью DTF несколько интересных подробностей о S.T.A.L.K.E.R. 2. Журналист издания и представитель студии обсуждали показанный на E3 2021 трейлер.
О Зоне:
«Мир будет большим — 64 квадратных километра без возможности передвигаться на транспорте. Быстрое перемещение в серии уже было, и оно вернётся, но в нестандартном исполнении».
О локациях:
«Вся игровая карта — микс из новых и старых. При этом старые, как видно на примере Болот и Деревни Новичков, тоже изменились со временем. Поразглядывайте Зону за спиной Незнакомца на крыше. Там как минимум есть одно здание, которое можно разгадать, но этого ещё никто не сделал».
О важности выбора группировки:
«Выбор идеологии и группировки непосредственно влияет на финал».
О новых группировках, мутантах и аномалиях:
«Одну группировку мы потизерили в трейлере — она называется «Варта» (это, кстати, не бандиты на заводе, как многие подумали). А ещё в самом первом трейлере есть новые монстры, которых никто не заметил.
По трейлеру видно, что артефакты изначально невидимы, но ищутся детектором на манер предыдущих частей».
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