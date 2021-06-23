Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

GSC Game World: игровая карта в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет миксом из новых и старых локаций

GSC Game World: игровая карта в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет миксом из новых и старых локаций
Комментарии

PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 Захар Бочаров раскрыл в интервью DTF несколько интересных подробностей о S.T.A.L.K.E.R. 2. Журналист издания и представитель студии обсуждали показанный на E3 2021 трейлер.

О Зоне:

«Мир будет большим — 64 квадратных километра без возможности передвигаться на транспорте. Быстрое перемещение в серии уже было, и оно вернётся, но в нестандартном исполнении».

О локациях:

«Вся игровая карта — микс из новых и старых. При этом старые, как видно на примере Болот и Деревни Новичков, тоже изменились со временем. Поразглядывайте Зону за спиной Незнакомца на крыше. Там как минимум есть одно здание, которое можно разгадать, но этого ещё никто не сделал».

О важности выбора группировки:

«Выбор идеологии и группировки непосредственно влияет на финал».

О новых группировках, мутантах и аномалиях:

«Одну группировку мы потизерили в трейлере — она называется «Варта» (это, кстати, не бандиты на заводе, как многие подумали). А ещё в самом первом трейлере есть новые монстры, которых никто не заметил.

По трейлеру видно, что артефакты изначально невидимы, но ищутся детектором на манер предыдущих частей».

Новость по теме
Стала известна дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, и был показан первый полноценный геймплей
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021