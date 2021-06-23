GSC Game World: игровая карта в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет миксом из новых и старых локаций

PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 Захар Бочаров раскрыл в интервью DTF несколько интересных подробностей о S.T.A.L.K.E.R. 2. Журналист издания и представитель студии обсуждали показанный на E3 2021 трейлер.

О Зоне:

«Мир будет большим — 64 квадратных километра без возможности передвигаться на транспорте. Быстрое перемещение в серии уже было, и оно вернётся, но в нестандартном исполнении».

О локациях:

«Вся игровая карта — микс из новых и старых. При этом старые, как видно на примере Болот и Деревни Новичков, тоже изменились со временем. Поразглядывайте Зону за спиной Незнакомца на крыше. Там как минимум есть одно здание, которое можно разгадать, но этого ещё никто не сделал».

О важности выбора группировки:

«Выбор идеологии и группировки непосредственно влияет на финал».

О новых группировках, мутантах и аномалиях:

«Одну группировку мы потизерили в трейлере — она называется «Варта» (это, кстати, не бандиты на заводе, как многие подумали). А ещё в самом первом трейлере есть новые монстры, которых никто не заметил.



По трейлеру видно, что артефакты изначально невидимы, но ищутся детектором на манер предыдущих частей».