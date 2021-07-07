16-летний парень заработал более 8 млн рублей на перепродаже PS5 и Xbox Series

Благодаря пандемии консоли PlayStation 5 и Xbox Series превратились в средство для обогащения. 16-летний подросток Макс Хейден из Нью-Джерси понял, что на новых консолях можно сколотить целое состояние.
Он покупал новые устройства за $ 500 и перепродавал их за $ 1 100. За год он заработал $ 110 тыс. чистой прибыли или более 8 млн рублей.
Фото: www.wsj.com
Подросток стал настолько успешным, что арендовал гараж и привлёк к своей работе двух друзей, которым теперь платит $ 15 в час. Он, конечно, не единственный, кто воспользовался обстоятельствами. Профессиональные скальперы использовали пандемию для накопления небольших состояний, просто покупая и перепродавая товары, которые сейчас трудно достать.
Дефицит новых консолей возник из-за нехватки полупроводников. Это повлияло на производителей таких товаров, как телевизоры, мобильные телефоны и автомобили, и все ещё сказывается на возможностях Sony и Microsoft удовлетворить покупательский спрос на новые консоли.
Макс планирует улучшить результат до конца года. Как сообщали эксперты ещё в апреле, дефицит полупроводников может продлиться до 2023 года. Несмотря на это PS5 стала самой быстро продаваемой консолью в истории США.
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