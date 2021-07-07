Разработчик PES расторг контракт с Антуаном Гризманном из-за скандального видео

Авторы футбольного симулятора Pro Evolution Soccer расторгли контракт с французским футболистом, нападающим «Барселоны» и сборной Франции Антуаном Гризманном после того, как в социальных сетях появилось скандальное видео 2019 года.

На кадрах, снятых перед предсезонным товарищеским матчем «Барсы», слышно, как Гризманн и его товарищ по команде Усман Дембеле смеются над азиатским персоналом отеля, ремонтирующим телевизор.

Оба игрока принесли публичные извинения и не согласны, что их комментарии были расистскими. Гризманн написал в «Твиттере», что всегда выступал против любой формы дискриминации. «Я опровергаю обвинения, выдвинутые против меня, и мне жаль, если я оскорбил моих японских друзей», — написал он.

Дембеле добавил: «Всё это произошло в Японии. Это могло произойти в другом месте на планете, и я бы использовал то же самое выражение. Я просто случайно использовал этот тип выражения со своими друзьями и даже не думал кого-то оскорбить на расовой почве».



Впрочем, слова футболистов не произвели никакого положительного эффекта на разработчиков PES, и они решили расторгнуть контракт с Гризманном. Сам факт появления такого видео для них уже оскорбителен:



«Ранее мы объявили Антуана Гризмана лицом нашей серии, однако в свете последних событий мы решили расторгнуть контракт. Что касается нашей франшизы eFootball PES, то мы свяжемся с Барселоной, чтобы узнать их позицию по данной ситуации», — сообщили в компании.