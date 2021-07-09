Видео с возможной картой GTA 6 появилось на одном из форумов, но быстро было удалено

Спустя всего две недели после того как инсайдер Том Хендерсон сообщил, что GTA 6 будет выпущена не раньше 2024 года, на форуме GTAForums появилось видео с потенциально возможной картой GTA 6. И хотя этот ролик был удалён достаточно быстро, некоторые игроки успели его сохранить.
Видео опубликовано на YouTube-канале YBSTV Official (YaBoySuper TV)
На видео можно рассмотреть меню карты, некоторые районы и локации Вайс-Сити. Если верить утечке, то игроки смогут играть в баскетбол, боулинг, принимать участие в соревнованиях по рыбной ловле, в морских и уличных гонках, посещать кинотеатры и стрип-клубы. Что касается магазинов и услуг, то игроки смогут улучшать и кастомизировать своих персонажей при помощи парикмахерских, тренажёрных залов и пластических хирургов.
Правда игроки не верят в правдивость этой карты. «Эта карта выглядит наполовину законченной, как нарисованный эскиз. Вероятно, он импортировал её в HUD GTA 5, а затем снял на видео», — написал один из игроков на форуме Reddit. Так ли это на самом деле? Узнать это сейчас невозможно.
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