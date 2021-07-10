Stewie2K: в будущем никто не вспомнит победы в онлайне, в отличие от LAN-турниров

Игрок команды Team Liquid Джейк «Stewie2K» Йип считает, что онлайн-турниры по CS:GO имеют меньшую значимость, чем LAN-соревнования, на которых команды находятся в одном месте и имеют одинаковые условия.
«В будущем никто не вспомнит победы в онлайне, в отличие от LAN-турниров. Когда ты успешен в формате офлайн-матчей, как было это у нас в 2019 году, то помнишь абсолютно всё: как проходил день, какие чувства ты испытывал и другие мелочи.
Я с нетерпением жду момента, когда можно будет снова покричать в атмосфере LAN-ивента. Приятно, что все мы будем в одной комнате, на поле настоящей битвы, а не в интернете", — приводит слова Stewie2K HLTV.org
Stewie2k является чемпионом мажора в составе Cloud9.
Команда Team Liquid сейчас располагается на 15 строчке в мировом рейтинге.
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