Stewie2K: в будущем никто не вспомнит победы в онлайне, в отличие от LAN-турниров

Игрок команды Team Liquid Джейк «Stewie2K» Йип считает, что онлайн-турниры по CS:GO имеют меньшую значимость, чем LAN-соревнования, на которых команды находятся в одном месте и имеют одинаковые условия.

«В будущем никто не вспомнит победы в онлайне, в отличие от LAN-турниров. Когда ты успешен в формате офлайн-матчей, как было это у нас в 2019 году, то помнишь абсолютно всё: как проходил день, какие чувства ты испытывал и другие мелочи.

Я с нетерпением жду момента, когда можно будет снова покричать в атмосфере LAN-ивента. Приятно, что все мы будем в одной комнате, на поле настоящей битвы, а не в интернете", — приводит слова Stewie2K HLTV.org

Stewie2k является чемпионом мажора в составе Cloud9.

Команда Team Liquid сейчас располагается на 15 строчке в мировом рейтинге.