Ninjas in Pyjamas отметили, что на спасение шведского CS:GO осталось 24 часа

Глава Стокгольма Анна Кениг Йерльмюр просит правительство Швеции помочь с проведением турнира «PGL Major Stockholm 2021».

В «Твиттере» команды Ninjas in Pyjamas отметили, что на спасение шведского CS:GO осталось 24 часа.

По словам политика, государство уже потеряло возможность провести соревнование «The International 10» и сейчас может повторить аналогичную ошибку.



Кениг также отметила, что пандемия является «серьёзным соперником» в проведении любого мероприятия.



13 июля генеральный директор PGL заявил, что турнир может быть перенесён в другую страну.

Ранее бывший профессиональный игрок в CS:GO Элиас Jamppi Олкконен заявил, что продолжит выступать в дисциплине Valorant.

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