Ninjas in Pyjamas отметили, что на спасение шведского CS:GO осталось 24 часа
Поделиться
Глава Стокгольма Анна Кениг Йерльмюр просит правительство Швеции помочь с проведением турнира «PGL Major Stockholm 2021».
В «Твиттере» команды Ninjas in Pyjamas отметили, что на спасение шведского CS:GO осталось 24 часа.
По словам политика, государство уже потеряло возможность провести соревнование «The International 10» и сейчас может повторить аналогичную ошибку.
Кениг также отметила, что пандемия является «серьёзным соперником» в проведении любого мероприятия.
13 июля генеральный директор PGL заявил, что турнир может быть перенесён в другую страну.
Ранее бывший профессиональный игрок в CS:GO Элиас Jamppi Олкконен заявил, что продолжит выступать в дисциплине Valorant.
Новость по темеМбаппе будет лицом FIFA 22
Новость по темеJamppi не согласился возвращаться в CS:GO
Комментарии
- 15 июля 2021
-
19:17
-
18:58
-
18:42
-
18:26
-
17:05
-
16:49
-
16:05
-
15:42
-
14:59
-
12:43
- 14 июля 2021
-
19:13
-
18:40
-
17:35
-
11:24
-
00:37
- 13 июля 2021
-
16:30
-
15:51
-
14:25
-
12:55
- 12 июля 2021
-
23:59
-
23:44
-
23:18
-
23:09
-
22:53
-
22:08
-
21:49
-
21:14
-
19:26
-
18:42
- 11 июля 2021
-
23:31
-
23:10
-
21:08
-
19:40
-
10:49
- 10 июля 2021
-
23:59
Партнерский контент