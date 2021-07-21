На старте Tom Clansy’s XDefiant будет доступна на ПК только в магазине Ubisoft

Ubisoft сообщила, что грядущий мультиплеерный шутер Tom Clansy’s XDefiant на PC можно будет купить только в фирменном магазине компании в лаунчере Ubisoft Connect. Об этом стало известно из интервью изданию PC Gamer.

XDefiant — F2P-шутер от первого лица, где предстоит сражаться в формате 6х6. Будут традиционные баттлы на арене и привычные режимы захвата точек или помощи в сопровождении. Ubisoft анонсировала четыре фракции, которые отсылают к другим играм разработчика: Echelon (Splinter Cell), Wolves (Ghost Recon), Outcasts и Cleaners.

С Ubisoft пытались договориться о выпуске игры в других магазинах. В итоге компания решила пока что оставлять Tom Clansy’s XDefiant в своём магазине. Отчасти это связано с тем, что Ubisoft не хочет платить комиссию за внутриигровые покупки на других площадках.

Первое тестирование игры пройдёт 5 августа в США и Канаде. Шутер выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S.