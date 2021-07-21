Авторы Ghost of Tsushima показали остров Ики в новом трейлере

Sony на своём YouTub-канале опубликовала свежий трейлер дополнения «Остров Ики» для Ghost of Tsushima. Расширение и режиссёрская версия игры выйдут 20 августа. Оригинальная версия экшена больше не доступна, теперь в PlayStation Store есть только режиссёрская версия.
Сюжет дополнения развернётся на острове Ики. Дзин Сакай узнает о том, что на Ики наведалось племя монголов во главе с загадочной колдуньей Орлицей. Орлица выступает как опытным военачальником, так и колдуньей, захватывающей человеческие души. Дзин должен приложить все усилия, чтобы устранить угрозу и спасти людей.
Остров Ики отличается от Цусимы в первую очередь своими землями. На Ики властвуют пираты, разбойники, убийцы и шаманы. Территорию Ики принято считать дикой.
На полное прохождение дополнения уйдет около 20 часов. «Остров Ики» добавит в Ghost of Tsushima новое оружие, доспехи, мини-игры и многое другое.
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