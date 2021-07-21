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В Fortnite пройдёт фестиваль короткометражек

В Fortnite пройдёт фестиваль короткометражек
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Epic Games снова проведёт фестиваль короткометражек. Мероприятие стартует в Fortnite. Новое событие получило название «Короткометражки Fortnite 2». Фестиваль стартует 23 июля в 21:00 по московскому времени — продлится до 25 июля.

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Первый фестиваль прошёл в феврале 2021 года. В связи с его успехом Epic Games запустит второй уже через несколько дней. Во время события все игроки смогут посмотреть различные короткометражные мультфильмы на экране в режиме «Королевской вечеринки». Длительность показа составит 40 минут. В течение суток короткометражки будут повторяться.

Epic Games предупредила, что записывать показанные проекты на видео запрещено. Чтобы этого избежать, экран при проигрывании будет затемнен.

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