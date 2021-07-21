ESL проведёт чемпионат по Dota 2 с призовым фондом в $ 400 тыс.

Турнирный оператор ESL анонсировал турнир по Dota 2 с призовым фондом в $ 400 тыс. Соревнование под названием «ESL One Fall 2021» состоится в конце августа.



На чемпионате выступят 12 команд — список участников, как и информация об отборочных или их отсутствии, не раскрывается. Матчи пройдут с 21 по 29 августа, однако формат турнира также неизвестен. Организаторы ESL One Fall 2021 пообещали поделиться подробностями в ближайшее время.



Изначально в августе должен был пройти «The International 10», однако из-за сложностей с получением виз в Швецию в условиях пандемии коронавируса Valve отложила чемпионат. Теперь турнир запланирован на 7-17 октября, а новым местом проведения стала Национальная арена Бухареста, Румыния.

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