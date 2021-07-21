ESL проведёт чемпионат по Dota 2 с призовым фондом в $ 400 тыс.
Поделиться
Турнирный оператор ESL анонсировал турнир по Dota 2 с призовым фондом в $ 400 тыс. Соревнование под названием «ESL One Fall 2021» состоится в конце августа.
На чемпионате выступят 12 команд — список участников, как и информация об отборочных или их отсутствии, не раскрывается. Матчи пройдут с 21 по 29 августа, однако формат турнира также неизвестен. Организаторы ESL One Fall 2021 пообещали поделиться подробностями в ближайшее время.
Изначально в августе должен был пройти «The International 10», однако из-за сложностей с получением виз в Швецию в условиях пандемии коронавируса Valve отложила чемпионат. Теперь турнир запланирован на 7-17 октября, а новым местом проведения стала Национальная арена Бухареста, Румыния.
Новость по темеS1mple стал самым ценным игроком IEM Cologne 2021
Новость по темеNAVI одержала победу на IEM Cologne
Комментарии
- 21 июля 2021
-
22:34
-
22:13
-
22:04
-
21:55
-
20:03
-
17:51
-
17:41
-
15:13
-
13:14
-
12:42
-
12:27
-
12:22
-
12:04
-
11:57
-
11:41
-
11:24
-
11:05
-
10:42
-
10:28
-
09:00
- 20 июля 2021
-
23:17
-
23:01
-
20:25
-
19:40
-
19:21
-
17:21
-
16:53
-
16:28
-
16:10
-
15:59
-
14:55
-
10:19
-
10:04
-
09:50
-
00:36
Партнерский контент