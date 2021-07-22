Грустный Росомаха из мема получил фигурку

Компания Mondo в рамках Comic-Con 2021 анонсировала выпуск фигурки с грустным Росомахой из популярного мема. Она появится в продаже уже 23 июля, предзаказ можно сделать на сайте компании за 200 долларов.
Фигурка сделана точно так же, как и в меме: Росомаха лежит на кровати и с грустью смотрит на фотографию. В комплекте с самой фигуркой будут сменные головы, кисти и другие предметы. При желании в рамку можно поместить любую другую фотографию того же размера.
Сам мем появился благодаря пятому эпизоду первого сезона мультсериала X-Men: The Animated Series. Мультсериал вышел в 1993 году. Тогда пользователей привлёк кадр с Росомахой и кроватью, когда наш герой смотрел на фотографию с Циклопом и Джин Грей. Впоследствии его превратили в мем Wolverine Crush.
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