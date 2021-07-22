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Игроки World of Warcraft впервые убили Сильвану Ветрокрылую

Игроки World of Warcraft впервые убили Сильвану Ветрокрылую
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Гильдия Echo в World of Warcraft из европейского сервера Tarren Mill смогла первой пройти подземелья Святилища Господства и одолеть босса Сильвану Ветрокрылую. Команда оставила боссу 45% здоровья, затем запустился финальный видеоролик, а Сильвана считалась побеждённой.

Для победы над Сильваной игрокам понадобилось 176 попыток. Ближайший соперник Echo — американская гильдия Complexity Limit, которой не удалось снять последние 0,8% для победы над боссом.

Кроме Echo, ещё никому не удалось одолеть Сильвану и пройти подземелья до конца. Ближе всего к достижению результата находятся четыре команды: Complexity Limit, BDGG, Method и Pieces.

Посмотреть на личную статистику каждого участника гильдии Echo можно на сайте. Там есть подробная информация про уровни, способности и предметы.

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