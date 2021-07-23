Twitch снял стримера с турнира по Warzone из-за неудачного косплея

Стример Зак ZLaner Лейн был дисквалифицирован Twitch с турнира по Call of Duty: Warzone. Причина — косплей забаненного навсегда стримера Гая Dr Disrespect Бэйма.

Канал DrDisRespect на Twitch заблокировали 26 июня 2020 года. Администрация сервиса не назвала причину бана. Бэйм перешел на YouTube и стал одним из самых популярных игровых стримеров площадки. Стример появлялся на трансляциях Twitch, но представители платформы выносили организаторам предупреждение. Дело в том, что заблокированные пользователи не могут быть гостями на других трансляциях.

Позже менеджер Twitch по работе с сообществом под именем CloudFuel заявил, что дисквалификация в первую очередь связана с тем, что у Зака Лейна не было статуса партнёра. В итоге это оказалось ложью. Менеджер удалил свою запись и отметил, что стримера сняли с турнира по какой-то ошибке.

Лейн сможет принять участие в других турнирах Twitch Rivals. Правда, позже.

ZLaner — один из самых популярных стримеров Warzone. Стример проводил трансляции на YouTube и в «Фейсбуке», но с недавнего времени выбрал и Twitch.