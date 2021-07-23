Battlefield 1 стала временно бесплатной на ПК
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Разработчики Battlefield 1 из студии DICE сделали шутер временно бесплатным в Steam до 25 июля. Чтобы сыграть в проект, вам нужно зайти на страницу игры в Steam и нажать кнопку «Играть».
Сейчас на игру в Steam действует скидка. Battlefield 1 можно купить за 299 рублей вместо 2499 рублей. Акция действует до 4 августа. Также можно приобрести набор Battlefield Bundle за 4722 рубля вместо 8497 рублей. В него входят Battlefield 4, Battlefield 1 и Battlefield 5.
Battlefield 1 — пятнадцатая игра в серии Battlefield. События шутера происходят во времена Первой мировой войны. Игра ориентирована на многопользовательские сражения до 64 игроков. Игроки могут использовать множество видов оружия, применять тяжёлую технику на поле боя и пользоваться гаджетами. Также есть и сюжетный режим, который разбит на небольшие истории отдельных солдат.
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