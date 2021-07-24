Фанаты World of Warcraft устроили протест в игре из-за скандала с домогательствами

Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства (DFEH) подал судебный иск на компанию Activision Blizzard. Причина — ущемление прав женщин, работающих в компании. Департамент отмечает, что все женщины из Activision Blizzard подвергнуты сексуальным домогательствам и унижениям. Также большой акцент делается на заработной плате, которая значительно ниже, чем у сотрудников мужчин.

Сама компания приняла иск и сказала, что предпримет все меры для того, чтобы устранить подобные случаи. Обычным геймерам этого оказалось мало, и теперь они устраивают протесты прямо в World of Warcraft.

Большое количество игроков собирается в городе Орибосе на Темных Землях и устраивают там сидячий бунт. Одним из организаторов бунтов выступила ролевая гильдия Fence Macabre на серверах Moon Guard и Wyrmrest Accord. В данный момент в протестах участвуют и многие другие игровые миры.

Геймеры обратили внимание и на бывшего сотрудника Activision Blizzard Алекса Афрасиаби. Дело в том, что в судебном иске говорится и про него. Отмечается, что Афрасиаби был несколько раз замечен с попытками домогательства до женщин из компании. А так как в World of Warcraft один из персонажей назван его именем, игроки требуют удалить его, потому что это оскорбляет саму игру.

Активнее всего игроки ведут на себя на форумах игры. Там они призывают других геймеров отменить действующую подписку на World of Warcraft и дать знать остальным о домогательствах и неподобающем отношении к сотрудницам в Activision Blizzard.