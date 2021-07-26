Red Dead Online переполнили лошади-клоны после выхода обновления

В начале июля для Red Dead Online разработчики выпустили обновление «Кровавые деньги». С апдейтом в игре появилось множество новых миссий, ограблений, элементов одежды и другого. Пользователи сети обратили внимание, что с выходом обновления в Red Dead Online появились странные лошади — вероятно, они вызваны багом.

Red Dead Online — сетевой режим популярного ролевого экшена Red Dead Redemption 2. В многопользовательской игре можно играть с друзьями, путешествовать по миру, участвовать в перестрелках и бандитских разборках. Особенностью Red Dead Online являются ограбления и массовые сражения геймеров.

Игроки в свободном режиме стали замечать множество лошадей. Некоторые из них быстро скачут в одном направлении, другие неподвижно стоят. Нескольким геймерам удалось и вовсе мертвых скакунов. Отмечают, что это жуткое зрелище. Кому-то посчастливилось встретить клона своей лошади.

Судя по снаряжению и окраске лошадей, они принадлежат другим игрокам. Только почему-то их самих не видно, а вот скакуны теперь разбросаны повсюду. Rockstar Games ситуацию не комментирует. Возможно, это вызвано багом из-за появления «Кровавых денег». Ранее в Red Dead Online уже были ошибки — тогда игроки не могли найти ни одного зверя на карте. На решение этой проблемы потратили четыре месяца.

Red Dead Online доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Режим можно купить отдельно от Red Dead Redemption 2. Сейчас в Steam на игру действует скидка. Ее можно купить за 699 рублей вместо 1399. В PlayStation Store и Microsoft Store действует та же акция.