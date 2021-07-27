В Football Manager добавят женские футбольные команды

В следующих играх серии Football Manager появятся женские футбольные команды. Авторы начнут их постепенное внедрение. Об этом на официальном сайте франшизы сообщил руководитель разработки Майлз Джейкобсон.

По словам Джейкобсона, создавать отдельную игру ради женских команд в студии не будут. Разработчики интегрируют их в общий концепт Football Manager, а при прохождении карьеры игроки сами будут выбирать, играть за женскую или мужскую команду. Майлз Джейкобсон подчеркнул, что эта инициатива поможет не только развить женский спорт, но и установить равноправие и внести разнообразие.

Создание женской команды не принесёт финансовой выгоды. Разработчикам придётся сильно потратиться, но они сделают это, чтобы сделать женский спорт популярнее. Сам процесс будет долгим. Авторам необходимо собрать множество данных, чтобы создать команды. Анимации мужчин и женщин отличаются, поэтому придётся их перезаписывать. В захвате движений примут участие женщины.

Также разработчикам нужно перезаписать большое количество реплик. На это тоже потребуется время. Женский организм отличается от мужского. Пока что авторы игры не знают, как применить беременность и менструальный цикл. Для женской команды создадут отдельную систему зарплат и трансфера.

Football Manager 21 доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch.