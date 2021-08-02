Мужчина выжил после удара молнией, разряд которой прошёлся по кабелю геймпада

Житель округа Робертсон в штате Теннеси пережил удар молнией во время грозового вечера. Она застала мужчину во время игровой сессии, а её разряд прошёлся по кабелю геймпада. На ситуацию обратили внимание журналисты WKRN.

С геймером всё в порядке. Сразу же после удара он вызвал скорую помощь и спокойно дождался приезда медиков. Мужчина просто хотел убедиться, что с ним всё в порядке. Всю необходимую помощь он получил на месте, избежав госпитализации. При этом специалисты не смогли точно установить, куда именно прилетела молния — прямо в дом или ближайшую область.

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Это не первый случай, когда любители видеоигр жалуются на удары молнии. Журналист Kotaku вспомнил ситуацию, когда играл в GTA San Andreas на своей PS2, и в дерево рядом с ним прилетел разряд. Благо он не держал геймпад в руках и не соприкасался с предметами, которые могли бы провести ток, однако его телевизор «поджарился и начал показывать только пурпурные оттенки».

В 2020 году аналогичная ситуация произошла с киберспортсменом в Rocket League под ником Karma. Он играл во время шторма и тоже получил разряд электричеством после удара молнии. В его руках также находился проводной геймпад — геймер получил ожоги, а само устройство частично расплавилось.