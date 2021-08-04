Far Cry 5 станет временно бесплатной с 5 по 9 августа

Ubisoft объявила о бесплатных выходных в Far Cry 5. Акция начнётся 5 августа в 16:00 мск и продлится до 9 числа. Доступ к шутеру откроется на всех платформах — ПК, PS4 и Xbox One. На консолях нового поколения игру можно запустить через программу обратной совместимости.

Чтобы сыграть в шутер, достаточно будет скачать его дистрибутив через любой магазин. Весь накопленный игроками прогресс сохранится на аккаунте, поэтому в случае покупки игры прохождение не придётся начинать сначала.

Far Cry 5 — шутер от первого лица в открытом мире. Его события разворачиваются в вымышленном округе Хоуп в американской глуши. Игрок в роли помощника шерифа должен успокоить местных криминальных (и чуть-чуть поехавших) авторитетов, а также заручиться поддержкой разных персонажей.

Релиз шестой части Far Cry запланирован на 7 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Действие тайтла будет происходить в кубинской выдуманной стране Яра, которая растерзана гражданской войной с местным диктатором. Смотрите геймплейный трейлер ниже.