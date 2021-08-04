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Blizzard перенесла релиз мобильной Diablo Immortal на 2022 год

Blizzard перенесла релиз мобильной Diablo Immortal на 2022 год
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Blizzard отложила релиз мобильного экшена Diablo Immortal. Игра выйдет только в 2022-м, однако точная дата неизвестна — издатель сказал о первой половине года. Анонс появился на официальном сайте компании.

По словам представителей Blizzard, решение о переносе было принято после сбора отзывов участников закрытого альфа-тестирования. Команде нужно исправить очень многие аспекты Diablo Immortal, до конца года она просто не успеет.

Получив отзывы от участников закрытого альфа-тестирования, мы приступили к корректировке ключевых особенностей игры и систем для героев высокого уровня. К примеру, мы внесли изменения, затрагивающие PvP-контент, включая Цикл раздора, с целью повысить его доступность для игроков, а также постарались сделать некоторые элементы PvE-контента, такие как адский реликварий, интереснее. Мы также работаем над поддержкой контроллеров для тех, кто хочет взаимодействовать с игрой по-другому. Но эти изменения и дополнительные улучшения игрового процесса не удастся выпустить в соответствии с опубликованным ранее графиком на 2021 год. Поэтому теперь выход игры запланирован на первую половину 2022-го, что позволит нам существенным образом улучшить все её аспекты.

Diablo Immortal — мобильный экшен по мотивам культовой франшизы. Игра создаётся китайской студией NetEase под надзором Blizzard. Первые отзывы о тайтле вышли двоякими. Пользователи, которые успели оценить её, отметили динамичность сражений и удобное управление, а также ощущение «той самой Diablo». В то же время они пожаловались на не самую интересную прокачку.

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