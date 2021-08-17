В Steam началась распродажа со скидками до 90% — The Witness, Baldur's Gate 2, Broforce

В Steam стартовала новая распродажа «Скидки на всю неделю». В этот раз можно купить множество игр со скидками до 90%. Обычно сюда входят не очень крупные тайтлы от независимых разработчиков.

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Моддер улучшил графику в GTA: San Andreas при помощи нейросети. Никаких серьёзных изменений в плане моделей или освещения нет, алгоритм просто подогнал текстуры под современный формат.