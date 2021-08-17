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В Steam началась распродажа со скидками до 90% — The Witness, Baldur's Gate 2, Broforce

В Steam началась распродажа со скидками до 90% — The Witness, Baldur's Gate 2, Broforce
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В Steam стартовала новая распродажа «Скидки на всю неделю». В этот раз можно купить множество игр со скидками до 90%. Обычно сюда входят не очень крупные тайтлы от независимых разработчиков.

Лучшие предложения

Ознакомиться со всеми доступными предложениями можно по ссылке. Акция продлится до 23 августа. На некоторые игры действуют скидки и в PS Store. Например, можно купить пиксельную аркаду Broforce за 267 рублей вместо 1069 рублей.

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