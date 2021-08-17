В Steam началась распродажа со скидками до 90% — The Witness, Baldur's Gate 2, Broforce
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В Steam стартовала новая распродажа «Скидки на всю неделю». В этот раз можно купить множество игр со скидками до 90%. Обычно сюда входят не очень крупные тайтлы от независимых разработчиков.
Лучшие предложения
- The Witness — 167 рублей (-76%)
- Baldur's Gate 2: Enhanced Edition — 125 рублей (-70%)
- Broforce — 59 рублей (-80%)
- RIDE 4 — 465 рублей (50%)
- Project Warlock — 120 рублей (-70%)
- Eastshade — 232 рубля (-50%)
- BATTLETECH — 181 рубль (-75%)
- Becastled — 479 рублей (-20%)
- Art of rally — 325 рублей (-30%)
- Trader Life Simulator — 669 рублей (-33%)
- Minit — 99 рублей (-60%)
- TOHU — 252 рубля (-30%)
Ознакомиться со всеми доступными предложениями можно по ссылке. Акция продлится до 23 августа. На некоторые игры действуют скидки и в PS Store. Например, можно купить пиксельную аркаду Broforce за 267 рублей вместо 1069 рублей.
Моддер улучшил графику в GTA: San Andreas при помощи нейросети. Никаких серьёзных изменений в плане моделей или освещения нет, алгоритм просто подогнал текстуры под современный формат.
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