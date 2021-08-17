Графику GTA: San Andreas улучшили с помощью нейросети

Создатель модификаций flyaway888 выпустил мод для GTA: San Andreas, который улучшает графику экшена. Это происходит благодаря нейросети, она обновляет все текстуры в игре на более современные и при этом никак не затрагивает игровой процесс или другие аспекты тайтла. Результат работы алгоритма можно посмотреть на видео, а скачать модификацию — по ссылке.
В начале августа авторитетное игровое СМИ Kotaku сообщило о намерении Rockstar Games выпустить ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas. Все три игры выйдут в одном комплекте на целом ряде платформ — от консолей до ПК и смартфонов. Однако владельцам компьютеров и телефонов придётся подождать. Релиз обновлённой трилогии для приставок, по информации журналистов, состоится уже в октябре 2021 года. Остальным же придётся подождать до 2022-го.
16 августа один из пользователей реддита рассказал о забавной ситуации в GTA 4. Из-за нелепой случайности у него сломалась кат-сцена в одной из миссии, в результате чего Нико не смог завершить задание.
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