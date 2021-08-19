Обновлённая Quake может выйти на ПК и консолях — игра получила возрастной рейтинг

Американское агентство Entertainment Software Rating Board выдало возрастной рейтинг оригинальной Quake. Игру выпустят на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Никаких деталей о тайтле нет. Похоже, разработчики готовят обновлённую версию, в которой адаптируют технические особенности шутера под современные системы. При этом ожидается и какой-то новый контент, но информации о нём нет.
19 августа в 21:05 мск пройдёт QuakeCon 2021. Ожидается, что Bethesda и id Software анонсируют переиздание шутера в рамках мероприятия. На сайте агентства нет даты выхода, но её могут обозначить одновременно с анонсом.
Авторы Cyberpunk 2077 добавили в игру камуфляжный костюм, который позволяет Ви становится невидимым. Игроки остались в восторге от нового инструмента для скрытного прохождения.
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