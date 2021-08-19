В Cyberpunk 2077 появился оптический камуфляж, как в «Призраке в доспехах»

17 августа авторы Cybepunk 2077 поделились деталями патча 1.3. Апдейт уже вышел на всех платформах. Он улучшил техническое состояние игры, изменил некоторые геймплейный элементы, добавил бесплатные DLC и многое другое. В самом дне списка изменений разработчики указали на новую способность Ви — теперь он может становиться невидимым.

С помощью оптического камуфляжа Ви исчезает на 15 секунд. Имплант можно купить у рипера под плотиной. Видео с демонстрацией — ниже.

Геймеры отметили, что проходить различные уровни с такой маскировкой стало намного легче. Ви буквально растворяется в воздухе и обретает невидимость. Способность напрямую отсылает к главной героине «Призрака в доспехах» Мотоко Кусанаге. Манга и аниме признаны истинной киберпанковской классикой.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. До конца 2021 года авторы планируют выпустить некстген-версию для новых консолей.

На церемонии открытия gamescom 2021 покажут 30 игр. Среди них будут как новые тайтлы, так и показанные ранее.