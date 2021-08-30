Анонсирована метровая статуя Данте из DMC 5 — цена премиум-версии составит 316 тыс. руб.

Японская компания Prime 1 Studio анонсировала статую Данте из Devil May Cry 5. Фигура выполнена в масштабе 1:2. Высота составит 109 сантиметров, а вес — 30 килограммов. В анонсирующем трейлере изделие показали с разных ракурсов вместе с игровыми моментами за Данте.

С премиум-версией статуэтки в комплекте будет идти голова с искусственными волосами. Она обойдётся в 4300 долларов (около 316 тысяч рублей). Обычная версия с простой головой стоит 2700 долларов (около 198 тысяч рублей). По словам авторов, такая высокая цена обусловлена высоким качеством фигурки. При создании плаща использовался кожзаменитель, чтобы ощущения были такими, будто трогаешь настоящую одежду.

Также особое внимание уделили парным пистолетам Данте, его чертам лица и мечу Rebellion. Предзаказать фигурку можно на сайте Prime 1 Studio. Поставки начнутся с ноября 2021 года по февраль 2023-го. Когда статуя появится в свободной продаже, неизвестно.

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