В Steam стартовала распродажа со скидками до 90% — Frostpunk, Divinity, Grim Dawn
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В Steam началась распродажа «Скидки на всю неделю». На ней можно купить множество игр со скидками до 90%. В акции участвуют как небольшие тайтлы, так и крупные ААА-релизы.
Лучшие предложения
- Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition — 319 рублей (-60%)
- Frostpunk —179 рублей (-70%)
- Singularity — 224 рубля (-75%)
- Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands — 623 рубля (-70%)
- Grim Dawn — 132 рубля (-75%)
- They Are Billions — 809 рублей (-10%)
- Battle Chasers: Nightwar — 224 рубля (-75%)
- Naval Action — 130 рублей (-70%)
- Tom Clancy's Ghost Recon — 125 рублей (-70%)
- Niffelheim — 83 рубля (-80%)
- TimeShift — 449 рублей (-50%)
- Roof Rage — 36 рублей (-90%)
Ознакомиться со всеми доступными предложениями можно по ссылке. Акция продлится до 6 сентября. На некоторые игры действует скидка и в PS Store. Например, можно купить Divinity: Original Sin 2 за 1412 рублей вместо 4279 рублей.
Рэпер T-Killah рассказал про гейминг и стриминг. Он считает, что игры могут выводить людей из апатии, как и произошло с ним. Проведение прямых трансляций и общение с людьми помогли музыканту морально.
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