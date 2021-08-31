В Steam стартовала распродажа со скидками до 90% — Frostpunk, Divinity, Grim Dawn

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Рэпер T-Killah рассказал про гейминг и стриминг. Он считает, что игры могут выводить людей из апатии, как и произошло с ним. Проведение прямых трансляций и общение с людьми помогли музыканту морально.