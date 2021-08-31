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В Steam стартовала распродажа со скидками до 90% — Frostpunk, Divinity, Grim Dawn

В Steam стартовала распродажа со скидками до 90% — Frostpunk, Divinity, Grim Dawn
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В Steam началась распродажа «Скидки на всю неделю». На ней можно купить множество игр со скидками до 90%. В акции участвуют как небольшие тайтлы, так и крупные ААА-релизы.

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Ознакомиться со всеми доступными предложениями можно по ссылке. Акция продлится до 6 сентября. На некоторые игры действует скидка и в PS Store. Например, можно купить Divinity: Original Sin 2 за 1412 рублей вместо 4279 рублей.

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Рэпер T-Killah рассказал про гейминг и стриминг. Он считает, что игры могут выводить людей из апатии, как и произошло с ним. Проведение прямых трансляций и общение с людьми помогли музыканту морально.

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