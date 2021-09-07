Украинский клуб Natus Vincere показал новую штаб-квартиру с двухэтажным офисом

Украинская киберспортивная организация NAVI открыла новый двухэтажный офис. В честь этого клуб выпустил видеоролик, в котором показал новое рабочее пространство.
Сразу после входа гостей встречает огромный стеллаж со всеми трофеями клуба. На полках стоят кубки за чемпионаты серии ESL и BLAST Premier, а также награды составов в других дисциплинах. Офис выполнен в фирменных цветах организации: чёрном, жёлтом, сером и белом цветах.
По периметру здания расставлены специальные указатели до магазина мерча, кухни и комнат для переговоров. Судя по количеству компьютеров и расположению столов в некоторых комнатах, составы NAVI могут проводить тренировочные матчи и даже официальные встречи прямо в штаб-квартире.
Организация Natus Vincere была основана в конце 2010 года. По состоянию на 2021-й у клуба есть составы по CS:GO, Dota 2, Rainbow Six Siege, Apex Legends, PUBG, League of Legends: Wild Rift и другим дисциплинам. Наибольшую славу украинский мультигейминг получил после победы на первом престижном чемпионате по Dota 2 под названием The International.
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