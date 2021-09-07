Вышла Encased — российская дань уважения Fallout 2 и «Пикнику на обочине»

В продажу поступила Encased — ещё одна российская разработка (за последний месяц их много) и вновь ролевая игра, которая вдохновляется Fallout 2 и «Пикником на обочине» братьев Стругацких.
Желающие могли попробовать новинку ещё с сентября 2019 года, когда в Steam начался ранний доступ, однако теперь производство завершено и игра готова. С релизом добавили больше нового контента, заданий, экипировки, оружия возможностей и концовки, а также улучшили визуальное оформление и боевую систему.
До 14 сентября приобрести Encased можно в Steam, Epic Games Store и GOG со скидкой в 20% — за 399 рублей. После этого стоимость вырастет до 499 рублей.
Apple анонсировала ежегодную сентябрьскую презентацию, на которой традиционно показывают свежую линейку iPhone — в этом году выйдет iPhone 13. Событие начнётся 14 сентября в 20:00 мск.
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