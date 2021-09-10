В F1 2021 и Madden NFL 22 проходят бесплатные выходные в Steam

Авторы F1 2021 и Madden NFL 22 решили устроить бесплатные выходные. Гоночный симулятор будет доступен до 12 сентября, а в футбольный дадут сыграть на 24 часа больше. К тому же на обе игры действуют небольшие скидки — их отдают за 2249 и 3374 рубля соответственно.

F1 2021 вышла в июле 2021 года. На момент публикации заметки у игры 84% положительных отзывов в Steam. Симулятор предлагает поучаствовать в серии заездов самого известного чемпионата по гонкам на автомобилях.

Релиз симулятора американского футбола Madden NFL 22 состоялся в конце августа 2021 года. Судя по всему, игра не пришлась пользователям по душе — из всех отзывов только 32% положительные. Игроки заметили, что новая часть мало чем отличается от предшественницы.

Великан Тюр из God of War Ragnarok ниже Леди Димитреску. Разница в росте персонажей — 30 сантиметров.