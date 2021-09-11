В магазине DNS появилась PS5 по стоимости как у перекупщиков

В сети российских магазинов DNS появилась возможность купить PlayStation 5 с дисководом. Однако её цена очень сильно завышена – за комплект с одной игрой просят 61,5 тысячи рублей. Рекомендованная стоимость приставки от самой Sony составляет 49,9 тысячи рублей. На ситуацию обратили внимание в «Твиттере».
Этот же пользователь позвонил в DNS, чтобы уточнить цену консоли. По горячей линии ему рассказали о якобы новой рекомендованной стоимости PS5 – она, по словам представителей ритейлера, теперь составляет 55,9 тысячи рублей. На момент публикации новости представители DNS и Sony не ответили на запрос «Чемпионата».
PS5 вышла в ноябре 2020 года в двух вариациях – с дисководом и без. В середине 2021-го Sony немного подняла цену на обе версии приставки. Модификация с возможность считывать диски теперь 49,9 тысячи рублей вместо 46,9 тысячи, а консоль без дисковода обойдётся в 40,9 тысячи вместо 37,9 тысячи.
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