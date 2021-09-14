На PS5 патчи для Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion весят до 12 раз меньше

Пользователи сети обратили внимание, что обновления для игр Ubisoft — особенно для Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion — на PS5 весят значительно меньше, чем на других платформах.
В качестве примера можно рассмотреть размер свежего патча Watch Dogs (версия 5.6):
- PS5 — 3,2 ГБ
- Xbox One — 23,8 ГБ
- ПК — 25,98 ГБ
- PS4 — 26,6 ГБ
- Xbox Series — 40,2 ГБ.
То есть на PS5 обновление весит в 12 раз меньше, чем на Xbox Series. Да и по сравнению с другими платформами, включая PS4, у новой консоли Sony явное преимущество. И подобная разница далеко не единичный случай. К примеру, вот июльский патч Assassin's Creed Valhalla (версия 1.3.0):
- PS5 — 6,85 ГБ
- PS4 — 15-24 ГБ (зависит от региона)
- Xbox One — 17,72 ГБ
- ПК — 20 ГБ (без DLC) или 31 ГБ (с DLC)
- Xbox Series — 23,79 ГБ.
Откуда такая разница — вопрос открытый. С одной стороны, на PS5 используется система сжатия файлов «Кракен». С другой, почему на Xbox Series тогда патчи весят так много — зачастую больше, чем на PS4 и Xbox One, хотя только за счёт использования SSD размер должен снизиться.
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