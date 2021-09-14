Kena: Bridge of Spirits всё-таки переведут на русский язык
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Создатели красочной адвенчуры Kena: Bridge of Spirits буквально за неделю до выхода заявили, что игру всё-таки переведут на русский язык — изначально локализации не должно было быть.
Мы рады объявить, что у Kena: Bridge of Spirits будут субтитры на русском и португальском языках в момент релиза.
Ранее разработчики из молодой студии Ember Lab планировали выпустить игру только с английскими, французскими, итальянскими, немецкими, японскими, корейскими, испанскими и китайскими субтитрами. Озвучка во всех странах будет одна — английская.
Kena: Bridge of Spirits во многом вдохновлена The Legend of Zelda. Главная героиня отправляется в затерянную деревню в глухом лесу в поисках священного алтаря — параллельно этому девушка будет собирать команду милых духов. Они смогут помогать как в бою, так и при изучении мира.
Игра выходит 21 сентября на PS5, PS4 и ПК.
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