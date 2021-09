Kena: Bridge of Spirits всё-таки переведут на русский язык

Создатели красочной адвенчуры Kena: Bridge of Spirits буквально за неделю до выхода заявили, что игру всё-таки переведут на русский язык — изначально локализации не должно было быть.

Мы рады объявить, что у Kena: Bridge of Spirits будут субтитры на русском и португальском языках в момент релиза.

Ранее разработчики из молодой студии Ember Lab планировали выпустить игру только с английскими, французскими, итальянскими, немецкими, японскими, корейскими, испанскими и китайскими субтитрами. Озвучка во всех странах будет одна — английская.

Kena: Bridge of Spirits во многом вдохновлена The Legend of Zelda. Главная героиня отправляется в затерянную деревню в глухом лесу в поисках священного алтаря — параллельно этому девушка будет собирать команду милых духов. Они смогут помогать как в бою, так и при изучении мира.

Игра выходит 21 сентября на PS5, PS4 и ПК.