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Razer анонсировала игровые насадки на пальчики за 700 рублей

Razer анонсировала игровые насадки на пальчики за 700 рублей
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Компания Razer представила специальные игровые напальчники. Аксессуар получил название Gaming Finger Sleeve. Его создали для наиболее удобной игры на сенсорном экране. Стоимость необычной новинки составила $ 10 (примерно ₽ 730).

Razer отметила, что благодаря этому аксессуару играть в мобильные игры станет намного проще. Особенно это почувствуют любители онлайн-тайтлов. За счёт состава из нейлона и спандекса напальчники уменьшают отклик, увеличивают чувствительность и предотвращают потоотделение пальцев.

Толщина аксессуара — 0,8 мм. Благодаря этому можно играть без остановки несколько часов подряд. Пальцы не вспотеют и будут постоянно проветриваться. Напальчники можно самостоятельно постирать и продолжать использовать.

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