Razer анонсировала игровые насадки на пальчики за 700 рублей

Компания Razer представила специальные игровые напальчники. Аксессуар получил название Gaming Finger Sleeve. Его создали для наиболее удобной игры на сенсорном экране. Стоимость необычной новинки составила $ 10 (примерно ₽ 730).
Razer отметила, что благодаря этому аксессуару играть в мобильные игры станет намного проще. Особенно это почувствуют любители онлайн-тайтлов. За счёт состава из нейлона и спандекса напальчники уменьшают отклик, увеличивают чувствительность и предотвращают потоотделение пальцев.
Толщина аксессуара — 0,8 мм. Благодаря этому можно играть без остановки несколько часов подряд. Пальцы не вспотеют и будут постоянно проветриваться. Напальчники можно самостоятельно постирать и продолжать использовать.
Фанат Marvel's Spider-Man 2 показал героя в костюме симбиота. Геймеры отметили хорошо выполненную работу.
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