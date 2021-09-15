«Мы – Веном». Фанат «Человека-паука 2» нарисовал героя в чёрном костюме

Marvel's Spider-Man 2 анонсировали на презентации PlayStation Showcase. В дебютном трейлере показали Человека-паука и Майлза Моралеса. В конце появился Веном. Один фанат продемонстрировал арты, в которых костюм Питера Паркера захватил симбиот.

На первом изображении паразит наползает на костюм, а второй арт показывает, как симбиот уже полностью захватил Человека-паука. Такой ажиотаж связан с появлением Венома. Многие фанаты еще с первой части игры надеются увидеть Паркера в чёрном костюме. Под воздействием симбиота Человек-паук становится в разы сильнее и быстрее, но рискует лишиться рассудка.

Прекрасная работа! Всё выглядит реалистично. Надеюсь, что Insomniac Games осмелятся сделать во второй части чёрный костюм.

В играх про Человека-паука уже были случаи, когда разрешали сыграть за героя в чёрном костюме. Наиболее яркий пример – Spider-Man: Web of Shadows. В ней игрок мог переключить облачение прямо налету, из-за чего в корне менялись геймплей и боевая система. И это одна из самых успешных игр про супергероя. Insomniac Games наверняка не упустит возможность перенести эту фишку в Marvel's Spider-Man 2, однако анонсов пока не было. Игра выйдет в 2023 году только на PlayStation 5.

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