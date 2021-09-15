Релиз Battlefield 2042 перенесли на ноябрь

Electronic Arts отложила дату выхода Battlefield 2042 на месяц. Вместо 22 октября релиз шутера состоится 19 ноября.
Причиной переноса стала пандемия коронавируса и условности, с которыми приходится считаться DICE. Из-за перехода на удалённую работу создатели шутера не успевают довести игру до ума. Команда ценит здоровье каждого автора игры и не желает рисковать им.
В сентябре должно было начаться открытое бета-тестирование Battlefield 2042. Поскольку дату выхода игры перенесли, его тоже могут отложить. DICE пообещала поделиться подробностями в ближайшее время.
Battlefield 2042 разрабатывается для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В отличие от предыдущих тайтлов франшизы, в ней не будет сюжетной кампании. Команда хочет сфокусировать усилия на мультиплеере, основной фишкой которого станут природные катаклизмы и продвинутая кастомизация оружия.
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