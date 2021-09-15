Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Релиз Battlefield 2042 перенесли на ноябрь

Релиз Battlefield 2042 перенесли на ноябрь
Комментарии

Electronic Arts отложила дату выхода Battlefield 2042 на месяц. Вместо 22 октября релиз шутера состоится 19 ноября.

Причиной переноса стала пандемия коронавируса и условности, с которыми приходится считаться DICE. Из-за перехода на удалённую работу создатели шутера не успевают довести игру до ума. Команда ценит здоровье каждого автора игры и не желает рисковать им.

В сентябре должно было начаться открытое бета-тестирование Battlefield 2042. Поскольку дату выхода игры перенесли, его тоже могут отложить. DICE пообещала поделиться подробностями в ближайшее время.

Battlefield 2042 разрабатывается для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В отличие от предыдущих тайтлов франшизы, в ней не будет сюжетной кампании. Команда хочет сфокусировать усилия на мультиплеере, основной фишкой которого станут природные катаклизмы и продвинутая кастомизация оружия.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021