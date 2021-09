Для Dota 2 вышел бесплатный компендиум в честь The International 10

С выходом нового обновления для Dota 2 добавили в игру бесплатный компендиум в честь скорого старта The International 10. Игрокам доступны страница с набором карточек и список талантов.

С приближением турнира в компендиуме появятся предсказания, фэнтези-лига и разнообразные награды. В их число войдут классические предметы в чёрно-золотом стиле. Также пользователи смогут делать свои прогнозы на The International 10 и получить десять бесплатных базовых наборов с карточками игроков.

Наборы поддержки команд можно купить со скидкой в 50%. За бронзовые, серебряные и золотые комплекты игроки получат стандартные и командные пакеты. Также Valve обновила зрительский интерфейс, сделав его удобнее для пользователей.

Стали известны даты начала продажи билетов на The International 10. Они разделены на три отдельных двухдневных набора. Купить билеты можно на официальном сайте турнира c 22 сентября.

12-13 октября — Lei 249 (примерно 4300 рублей)

14-15 октября — Lei 249 (примерно 4300 рублей)

16-17 октября — Lei 999 (примерно 17 200 рублей)

На The International 10 будет 28 русскоговорящих комментаторов. В их число также вошли киберспортсмены Данил «Dendi» Ишутин и Алексей «Solo» Березин.

