Спустя 20 лет Outcast продолжится. Анонсирована Outcast 2: A New Beginning

Издатель THQ Nordic на презентации в честь своего 10-летия анонсировал долгожданное продолжение Outcast с подзаголовком A New Beginning.

Культовая в узких кругах Outcast, которая в 1999 году удивляла игроков свободой открытого мира и красочной картинкой, всё-таки получит полноценное продолжение.

Изначально над сиквелом — тогда он назывался Outcast 2: Lost Paradise — работали ещё в начале нулевых, однако авторы преждевременно обанкротились. К новой попытке продолжить историю приступили при помощи THQ Nordic, а в руководстве всё те же люди. Даже композитор Ленни Мур на месте.

При создании «Нового начала» используются наработки оригинального сиквела. То есть во многом это как раз изначальное продолжение, которое фанаты рассчитывали увидеть почти 20 лет назад, только на современных технологиях и движке Unreal Engine 4.

В конце первой части Каттер Слейд отправился домой, на Землю, но что-то произошло и он очнулся спустя 20 лет вновь на планете Адельфа. За прошедшее время она сильно изменилось, как и протагонист. Разработчики обещают, что в сюжете будет больше серых оттенков без чёткого деления на хорошее и плохое.

Работа над Outcast 2: A New Beginning началась в конце 2018 года, но сейчас проект всё ещё на раннем этапе производства — игра близка к стадии альфы. Релиз состоится на PS5, Xbox Series и ПК.

Скриншоты и постеры

THQ Nordic образовалась в 2011 году как Nordic Games. Тогда на грани банкротства находилась THQ, которая в итоге закрылась, а многие её бренды разобрали на аукционе. Молодая Nordic Games постепенно скупала права на собственность THQ, в итоге взяв и имя компании. В 2016 году она превратилась в THQ Nordic. Издатель сделал себе имя на возвращении культовых серий.