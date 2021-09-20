Открытую бету Call of Duty: Vanguard продлили на два дня

Activision решила продлить тестирование Call of Duty: Vanguard. Доступ к бете должен был закончиться сегодня, 20 сентября, — но теперь пользователи смогут играть на 48 часов больше, до 20:00 мск 22-го числа.
Шутер на ПК уже заполонил читеры. Они используют вполне стандартные запрещённые программы, вроде Aim Bot и Wall Hack. Разработчики борются с ними и банят по железу. Судя по всему, новая античитерская система не применяется в бета-версии.
18 сентября появился полный список стартовых карт Call of Duty: Vanguard. Среди локаций есть Берлин, Касабланка, Oasis (из Modern Warfare 3), самая маленькая карта франшизы Shipment и многие другие.
Если верить слухам, авторы Detroit: Become Human разрабатывают игру по «Звёздным войнам». Студия Quantic Dream известна по играм с QTE. Возможно, будущий тайтл будет именно таким.
- 20 сентября 2021
-
11:29
-
11:11
-
03:16
- 19 сентября 2021
-
13:37
- 18 сентября 2021
-
20:55
-
20:40
-
18:56
-
15:00
-
14:44
-
14:30
-
14:11
- 17 сентября 2021
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:31
-
19:46
-
19:27
-
19:08
-
18:05
-
17:49
-
17:22
-
16:43
-
16:41
-
15:37
-
14:49
-
14:30
-
14:27
-
13:29
-
12:41
-
12:10
-
11:16
-
10:46
-
05:53
- 16 сентября 2021
-
20:17
-
20:03