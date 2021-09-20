Открытую бету Call of Duty: Vanguard продлили на два дня

Activision решила продлить тестирование Call of Duty: Vanguard. Доступ к бете должен был закончиться сегодня, 20 сентября, — но теперь пользователи смогут играть на 48 часов больше, до 20:00 мск 22-го числа.

Шутер на ПК уже заполонил читеры. Они используют вполне стандартные запрещённые программы, вроде Aim Bot и Wall Hack. Разработчики борются с ними и банят по железу. Судя по всему, новая античитерская система не применяется в бета-версии.

18 сентября появился полный список стартовых карт Call of Duty: Vanguard. Среди локаций есть Берлин, Касабланка, Oasis (из Modern Warfare 3), самая маленькая карта франшизы Shipment и многие другие.

Новость по теме Берлин и возвращение Shipment: найден список всех карт в Call of Duty: Vanguard

Если верить слухам, авторы Detroit: Become Human разрабатывают игру по «Звёздным войнам». Студия Quantic Dream известна по играм с QTE. Возможно, будущий тайтл будет именно таким.