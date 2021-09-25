Xbox Series может выключиться при игре в FIFA 22 и Call of Duty: Vanguard

Microsoft подтвердила существование проблемы с самопроизвольным выключением Xbox Series в определённых играх — среди них оказались FIFA 22, NBA 2K22, Madden NFL 22, Halo: The Master Chief Collection и бета Call of Duty: Vanguard. В некоторых случаях игра просто вылетает.

О первых происшествиях рассказали ещё в начале сентября, но компания не комментировала случившееся до текущего момента. Вместе с этим некоторые пользователи сталкивались с подобными проблемами и в старых играх вроде прошлых выпусков NBA 2K.

Сейчас на специальном сайте технической поддержки Xbox можно отследить статус разрешения ситуации. Там отмечается, что первый сбой выявили 4 сентября, а 25 числа компания приблизилась к разрешению проблемы.

Напомним, с 1 октября в России подорожают обе консоли нового поколения Microsoft — старшая модель Series X будет продаваться за 49 990 рублей, тогда как младшая Series X увеличится в цене до 30 790 рублей. Также в рознице сообщают о росте цен на аксессуары.