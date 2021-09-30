Следующей бесплатной игрой в EGS станет симулятор сборщика компьютера
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Epic Games назвала игру, которая станет следующим бесплатным лотом в EGS. Ей оказалась PC Building Simulator – симулятор сборщика игрового ПК. С помощью большого набора лицензированных продуктов игрок сможет собрать компьютер своей мечты.
До 18:00 мск 7 октября любой обладатель аккаунта в Epic Games Store может забрать Europa Universalis IV. Это глобальная стратегия, в которой игрок создаёт свою империю. Игра вышла в 2013 году.
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