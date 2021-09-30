Следующей бесплатной игрой в EGS станет симулятор сборщика компьютера

Epic Games назвала игру, которая станет следующим бесплатным лотом в EGS. Ей оказалась PC Building Simulator – симулятор сборщика игрового ПК. С помощью большого набора лицензированных продуктов игрок сможет собрать компьютер своей мечты.

До 18:00 мск 7 октября любой обладатель аккаунта в Epic Games Store может забрать Europa Universalis IV. Это глобальная стратегия, в которой игрок создаёт свою империю. Игра вышла в 2013 году.

В нашем «Инстаграме» запустился конкурс с розыгрышем FIFA 22. Мы выберем трёх победителей, которые смогут получить ключ на любую платформу. Чтобы поучаствовать, достаточно подписаться на профиль, поставить лайк этому посту и отметить трёх друзей в комментариях, с которыми вы будете играть.