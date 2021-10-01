Блогеры сравнили FIFA 22 и eFootball 2022 лицом к лицу

Блогеры ElAnalistaDeBits и Cycu1 сравнили FIFA 22 и eFootball 2022, показав разные стороны обоих футбольных симуляторов — модели игроков, освещение, физику, поведение футболистов и тому подобное.

Вполне ожидаемо в большинстве своём FIFA удалось опередить конкурента, однако к удивлению на некоторых сравнениях симулятор Konami всё же смог составить конкуренцию — трава у eFootball выглядит эффектнее, как и местами освещение и некоторые футболисты.

Однако глобально, конечно, FIFA остаётся вне конкуренции — eFootball местами не только показывает очень fаляповатую картинку, но ещё и проблемную физику. При столкновении футболисты ведут себя чуть ли не как кегли в боулинге. Вдобавок они в целом все через чур уж дёрганные.

Тот редкий момент, когда eFootball визуально конкурентный

И тут eFootball приятно удивляет — хотя мяч и не реагирует на удар

Освещение

Но вот уже первые проблемы — Месси в FIFA 22 и eFootball 2022

А это Криштиану Роналду

Другие игроки

eFootball вышла 30 сентября по условно-бесплатной модели распространения — в ближайшие несколько месяцев разработчики будут активно дополнять футбольный симулятор контентом. Однако стартовый набор оказался настолько невпечатляющим, что сейчас у игры самый низкий рейтинг в истории Steam.