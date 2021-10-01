Блогеры сравнили FIFA 22 и eFootball 2022 лицом к лицу

Блогеры ElAnalistaDeBits и Cycu1 сравнили FIFA 22 и eFootball 2022, показав разные стороны обоих футбольных симуляторов — модели игроков, освещение, физику, поведение футболистов и тому подобное.
Вполне ожидаемо в большинстве своём FIFA удалось опередить конкурента, однако к удивлению на некоторых сравнениях симулятор Konami всё же смог составить конкуренцию — трава у eFootball выглядит эффектнее, как и местами освещение и некоторые футболисты.
Однако глобально, конечно, FIFA остаётся вне конкуренции — eFootball местами не только показывает очень fаляповатую картинку, но ещё и проблемную физику. При столкновении футболисты ведут себя чуть ли не как кегли в боулинге. Вдобавок они в целом все через чур уж дёрганные.
Тот редкий момент, когда eFootball визуально конкурентный
И тут eFootball приятно удивляет — хотя мяч и не реагирует на удар
Освещение
Но вот уже первые проблемы — Месси в FIFA 22 и eFootball 2022
А это Криштиану Роналду
Другие игроки
eFootball вышла 30 сентября по условно-бесплатной модели распространения — в ближайшие несколько месяцев разработчики будут активно дополнять футбольный симулятор контентом. Однако стартовый набор оказался настолько невпечатляющим, что сейчас у игры самый низкий рейтинг в истории Steam.
- 1 октября 2021
-
02:41
-
00:28
- 30 сентября 2021
-
22:42
-
22:00
-
20:44
-
19:30
-
18:48
-
18:10
-
18:06
-
17:21
-
16:57
-
16:40
-
16:28
-
16:08
-
15:05
-
15:03
-
14:27
-
13:39
-
13:26
-
12:45
-
12:03
-
11:22
-
11:09
-
10:45
-
10:31
- 29 сентября 2021
-
21:32
-
21:23
-
20:53
-
18:53
-
18:49
-
18:10
-
16:53
-
16:24
-
15:58
-
15:02