Стартовал The International 10 по Dota 2 с призовым фондом в $ 40 млн

7 октября в 10:00 мск состоялось открытие крупнейшего турнира в киберспорте — Ti10 по Dota 2.
Команды сыграют по игре друг с другом в групповом этапе. Матчей открытия сразу несколько — они проходят параллельно друг другу. В одном из них российский коллектив Virtus.Pro встретится с Team Undying, а двукратные чемпионы OG — с Alliance. А Team Spirit сыграют с фаворитами турнира Team Secret и PSG.LGD.
У команд IG и Team Aster вчера обнаружили больных COVID-19 игроков, так что они будут играть свои матчи из тренировочной комнаты под присмотром администраторов по камерам.
Смотреть трансляцию можно на Twitch или прямо в Dota 2. Расписание на первый игровой день можно посмотреть здесь.
Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. 18 команд со всего мира разыграют $ 40 млн.
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