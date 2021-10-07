Valve сама разобрала Steam Deck — игрокам так делать нельзя

Valve выпустила видео по разборке Steam Deck на YouTube. Несмотря на тему ролика, разработчики крайне не рекомендует самостоятельно разбирать портативный ПК.

Если вы всё же решитесь заглянуть внутрь, то для начала нужно снять заднюю панель Steam Deck — для этого нужно открутить 8 винтиков. После отсоединения панели можно снимать стики, закреплённые тремя винтами.

Сам SSD-диск находится в нижней части портативного ПК. Чтобы его снять, нужно сперва убрать металлический защитный шлейф, затем обязательно отсоединить диск от батареи и открутить винт. Valve подчеркнула, что не рекомендует заменять SSD самостоятельно — если не хватает места, проще купить карту памяти формата MicroSD.

Расположение SSD

​Разработчики сообщили, что финальная версия Steam Deck может «несколько отличаться» от показанной на видео, так что расположение компонентов не финальное.

Релиз портативного ПК от Valve состоится в странах «первой волны до конца 2021 года. Ранее стало известно, что российский издатель «Бука» может стать официальным дистрибьютором устройства в России.